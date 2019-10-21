DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11D/18 DE000HLB3VA5 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11E/18 DE000HLB3VD9 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11A/18 DE000HLB3U72 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11F/18 DE000HLB3VG2 23.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11D/18 DE000HLB3VA5 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11E/18 DE000HLB3VD9 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11A/18 DE000HLB3U72 23.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11F/18 DE000HLB3VG2 23.10.2019 HZE/EOT