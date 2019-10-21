DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEMPER IDEM AG 15/20 SI63 DE000A13SHW9 22.10.2019 HZE/EOT
SEMPER IDEM AG 14/21 SI62 DE000A11QR16 22.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SEMPER IDEM AG 15/20 SI63 DE000A13SHW9 22.10.2019 HZE/EOT
SEMPER IDEM AG 14/21 SI62 DE000A11QR16 22.10.2019 HZE/EOT