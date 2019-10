Essen (www.anleihencheck.de) - Nachdem umfangreichen Maßnahmenpaket dürfte die EZB zunächst weiter zuwarten, so die Analysten der National-Bank AG.Eine Regelung der Brexit-Frage würde sicherlich dazu beitragen, dass man eine gewisse Konsolidierung erreichen könne - auch mit Blick auf den Konsensusfähigkeit im Rat der EZB: So seien die letzten Entscheidungen mit einem ungewöhnlich hohen Ausmaß an Dissens getroffen worden. Auch die markt-impliziten Inflationserwartungen hätten sich zuletzt bei über 1,2% wieder etwas stabilisiert. Der Trend bleibe aber abwärts gerichtet, sodass der Druck zu weiteren Maßnahmen - zumindest aus heutiger Sicht - wieder zunehmen werde. Die Analysten würden erwarten, dass der Trend auch für die umfragebasierten Inflationserwartungen weiter abwärts gerichtet bleibe. EZB-Präsident Draghi könnte die nächsten diesbezüglichen Schätzungen auf seiner letzten Pressekonferenz zum Anlass nehmen, die umfangreichen Maßnahmen, die auf der letzten Sitzung beschlossen worden seien, noch einmal zu rechtfertigen. ...

