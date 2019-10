Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute startet das italienische Schatzamt mit der Veräußerung einer neuen, inflationsgeschützten BTP Italia, die eine Laufzeit von acht Jahren haben soll, so die Analysten der Helaba.Die sogenannte Patriotenanleihe könne in den kommenden Tagen auch von Kleinanlegern gezeichnet werden. Am Freitag würden eine inflationsgeschützte BTP sowie eine Nullkuponanleihe folgen. Ansonsten bleibe es in dieser Woche vergleichsweise ruhig am europäischen Primärmarkt. Neben der Aufstockung einer 10-jährigen Bundesanleihe am Mittwoch erweitere die Slowakei bereits heute zwei konventionelle Bonds mit kleinen Volumina. Die Risikoaufschläge der EWU-Peripherie gegenüber Bundesanleihen würden im Trend zurückgehen. Inzwischen sei der Renditespread zwischen 10-jährigen portugiesischen Anleihen gegenüber Bundesanleihen mit 58 BP geringer als der Aufschlag spanischer Anleihen gegenüber Bunds. (21.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...