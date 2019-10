Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Duisburg (pta013/21.10.2019/10:42) - Die PCC SE emittiert zum 22. Oktober 2019 eine neue Anleihe mit einer Verzinsung von 4,00 % p.a. Endfällig wird die Anleihe am 1. Februar 2025. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen Wertpapieren der PCC SE - quartalsweise. Zu zeichnen ist die Anleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) spesenfrei direkt über die PCC SE, bis zum 31. Oktober 2019 stückzinsfrei zum Kaufkurs von 100 %. Ab dem 1. November 2019 beträgt der Kaufkurs bis auf Weiteres 100 % zzgl. Stückzinsen.



Die PCC SE feierte im vergangenen Jahr ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Anleihen begibt die PCC bereits seit über 20 Jahren. Mit der Ausgabe von PCC-Wertpapieren hat sich die Duisburger Beteiligungsgesellschaft ein flexibles und bankenunabhängiges Finanzierungsinstrument geschaffen. Die Emissionserlöse ermöglichen es der PCC, Marktchancen schnell zu ergreifen und unmittelbar auf Investitionsgelegenheiten zu reagieren.



Seit der Erstemission am 1. Oktober 1998 platzierte die PCC bisher 70 Anleihen und einen Genussschein, von denen 50 Anleihen und der Genussschein bereits zurückgezahlt wurden. Die Neuemission ist somit die 71. Anleihe. Das Volumen der aktuell im Umlauf befindlichen Anleihen beträgt rund 364 Millionen Euro.



Die Ausstattung der PCC-Neuemission zum 22. Oktober 2019 im Überblick:



Bezeichnung: 4,00%-PCC-SE-Anleihe 2019 (01.02.2025) ISIN/WKN: DE000A2YN1K5 / A2YN1K Festzinssatz: 4,00 % p.a. Zinszahlungen: Quartalsweise Emissionsvolumen: Bis zu 30 Millionen Euro Stückelung: 1.000 Euro Mindestanlage: 5.000 Euro Laufzeit: 22. Oktober 2019 bis 1. Februar 2025 Kaufkurs: Bis zum 31. Oktober 100% stückzinsfrei, danach bis auf Weiteres 100 % zzgl. Stückzinsen. Börsennotierung: Die Einbeziehung zum Handel im Freiverkehr an der Börse Frankfurt ist für Ende Oktober 2019 beabsichtigt. Erwerb: Spesenfrei direkt über die PCC SE



Der Basisprospekt vom 16. Oktober 2019 samt der Endgültigen Bedingungen kann bei der PCC SE, Moerser Str. 149, 47198 Duisburg, kostenlos angefordert werden (E-Mail: direktinvest@pcc.eu) oder unter http://pcc-basisprospekt-2019.pcc.eu als Download heruntergeladen werden.



Kurzportrait der PCC SE ( https://www.pcc.eu ):



Die PCC SE ist ein langfristig orientierter Investor mit Hauptsitz in Duisburg. Als Beteiligungsgesellschaft verfügt die PCC über ein diversifiziertes Portfolio an Konzerngesellschaften, die vorwiegend in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien sowie von Siliziummetall aktiv sind. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Bereich Containerlogistik. Gegründet wurde die PCC 1993 von Waldemar Preussner, der heute als Alleinaktionär den Vorsitz im Verwaltungsrat der PCC SE innehat.



Der Konzernumsatz, den die PCC-Gruppe mit ihren heute mehr als 3.500 Mitarbeitern in 18 Ländern generiert, lag 2018 bei 779,2 Millionen Euro (1. Halbjahr 2019: 383,9 Millionen Euro). Den überwiegenden Teil, rund 85 Prozent des Umsatzes, erbrachten die fünf Chemie-Segmente Polyole, Tenside, Chlor, Spezialchemie und Konsumgüter. Die PCC erzielte dabei ein Ergebnis vor Finanzergebnis, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 105,3 Millionen Euro (1. Halbjahr 2019: 47,1 Millionen Euro). Das Investitionsvolumen betrug 2018 168,6 Millionen Euro und entfiel vor allem auf den Bau einer Siliziummetall-Anlage in Island und einer Dimethylether (DME)-Anlage in Russland, die beide 2018 in Betrieb genommen wurden (Investitionen im 1. Halbjahr 2019: 63,8 Millionen Euro).



Die größte Konzerngesellschaft ist die PCC Rokita SA, die in der Nähe von Wroclaw (Breslau) über eines der größten Chemiewerke Polens verfügt. Sie ist unter anderem ein bedeutender Chlor-Produzent und Osteuropas führender Hersteller von Polyolen. Die PCC Exol SA ist einer der größten Tenside-Produzenten in Polen. Im Logistik-Segment verbinden PCC-Containertransporte internationale Destinationen und im Energie-Segment betreibt die PCC moderne Kraftwerke.



Die PCC im Internet: https://www.pcc.eu https://www.pcc-direktinvest.eu https://www.pcc-finanzinformationen.eu



