Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Ceconomy anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze von 5,80 auf 5,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach nur sieben Monaten im Amt verlasse Vorstandschef Jörn Werner bereits wieder den Elektronikhändler, schrieb Analystin Emmanuelle Vigneron in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies eröffne eine neue Ära der Unsicherheit für die Ceconomy-Aktie./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2019 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-10-21/11:24

ISIN: DE0007257503