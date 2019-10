München/Haar (ots) - Ab sofort gibt es Activia auch rein pflanzenbasiert. Die neuen 400-Gramm Einzelbecher sind in den fünf Sorten "Natur ungesüßt", "Hafer", "Vanillegeschmack", "Pfirsich" und "Heidelbeere" erhältlich. Der neue Activia basiert auf hochwertigem Soja und wurde mit natürlichen Bifidus Kulturen fermentiert. Damit ist Activia eine der ersten "flexitarischen Marken" in Deutschland.Rund ein Drittel der Deutschen ernährt sich schon heute flexitarisch.[1] Diesen Trend unterstützt der neue "Activia 100% Pflanzlich". Ab sofort ist damit die erste pflanzliche Alternative zu Joghurt erhältlich, die Bifidus Kulturen enthält. Selbstverständlich sind alle verwendeten Sojabohnen ohne Gentechnik und stammen nicht aus Regenwaldgebieten. "Activia 100% Pflanzlich" ist als zuckerfreie Variante "Natur ungesüßt" sowie in den Geschmacksrichtungen "Hafer", "Vanillegeschmack", "Pfirsich" und "Heidelbeere" erhältlich.Der neue Activia ist reich an pflanzlichem Eiweiß und von Natur aus laktosefrei. Außerdem ist er arm an gesättigten Fettsäuren und enthält Calcium, Vitamin B12 und Vitamin D. Die neuen Sorten sind zudem in einem neuen, größeren Format, dem 400-Gramm Becher erhältlich - ideal zum Selberportionieren oder zum Teilen mit Freunden oder der Familie.Die Produkte der "Activia 100% Pflanzlich"-Linie erhalten aufgrund ihrer sehr guten beziehungsweise guten Nährwertqualität ein "A" beziehungsweise "B" im neuen staatlich geförderten Nutri-Score-Bewertungssystem.Mit dem neuen Activia ist Danone eines der ersten Milchfrische-Unternehmen in Deutschland, das den sich ändernden Wünschen der Verbraucher hin zu mehr flexitarischen Angeboten entspricht. Richard Trechman, Geschäftsführer von Danone in Deutschland, Österreich und der Schweiz: "Die Konsumenten suchen vermehrt nach flexitarischen Lösungen. Sie wollen aber auf das, was der klassische Activia Joghurt bietet, nicht verzichten. Dem entsprechen wir mit den neuen Sorten. Sie sind pflanzenbasiert, enthalten aber außerdem die bewährten Bifidus Kulturen, die Verbraucher bereits von Activia kennen.""Activia 100% Pflanzlich" ist ab sofort deutschlandweit bei ausgewählten Lebensmitteleinzelhändlern, wie REWE, real und Kaufland, erhältlich. Der unverbindliche Verkaufspreis liegt bei 1,99 Euro.Auf einen BlickProduktname: Activia 100% PflanzlichMarkteinführung: Oktober 2019Sorten:- Natur ungesüßt- Hafer- Vanillegeschmack- Pfirsich- Heidelbeere Verpackungseinheit: 400-Gramm-EinzelbecherAuslieferung je nach Sorte im Mono- oder Misch-Karton mit je 6EinzelpackungenUVP (unverbindlicher Verkaufspreis): 1,99 EuroVerfügbarkeit: Deutschlandweit im ausgewähltenLebensmitteleinzelhandel, z.B. bei REWE, real und Kaufland Marketing & POS-Aktivierung:- Gratis-Testen-Aktion- TV-Kampagne- POS Material, wie Wobbler & Shelf-Highlighter- Zweitplatzierungen im Cooler- Couponing-Aktion Nutri-ScoreNutri-Score ist ein für den Verbraucher leicht verständliches System und wurde von unabhängigen Wissenschaftlern in Frankreich entwickelt. Mit dieser Kennzeichnung kann jeder auf einen Blick die Nährwertqualität eines Produkts erkennen und Lebensmittel leichter miteinander vergleichen. Nutri-Score hat in zahlreichen Studien gezeigt, dass es das Einkaufsverhalten der Verbraucher positiv beeinflusst.[2] Im September 2019 gab Bundesministerin Julia Klöckner bekannt, Nutri-Score als freiwillige Kennzeichnung in Deutschland einzuführen.DanoneDie Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind Actimel, Activia, Dany und FruchtZwerge. Ab sofort ist mit "Activia 100% Pflanzlich" das erste pflanzliche Danone-Produkt erhältlich!Die aktuellen Presseinformationen finden Sie auch in unserem Newsroom: http://presse.danone.de[1] http://ots.de/cKDdnR[2] z. B. Egnell, M., Talati, Z., Hercberg, S., Pettigrew, S., &Julia, C. (2018). Objective Understanding of Front-of-PackageNutrition Labels: An International Comparative Experimental Studyacross 12 Countries. Nutrients, 10(10), p. 1542. MDPI AG. z. B. SantéPublique France (2018). 91 % des Français sont favorables à ce que lelogo Nutri-Score soit présent sur les emballages des produitsalimentaires. Kontakt für weitere Informationen:Linda Schumacher, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 89 62733 419,linda.schumacher@danone.comFranziska Weber, Unternehmenskommunikation, Tel: +49 175 3616 219,franziska.weber@danone.comOriginal-Content von: Danone GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8843/4409454