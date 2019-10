Berlin (ots) - Anlässlich der BDI-Gigabit-Veranstaltung "Von Milchkannen und Flugtaxis: Gigabit-Netze für Deutschland" äußert sich BDI-Präsident Dieter Kempf: "Bundesregierung muss jetzt Gas geben"-"Die Bundesregierung muss jetzt Gas geben, damit Deutschlandechter Leitmarkt- und Leitanbieter für 5G wird. Unser 5G-Netz musscyberresilient sein. Deshalb müssen vom Hersteller von Hard- undSoftwareprodukten bis zum Betreiber alle an einem Strang ziehen.Zudem braucht es ausreichende Ressourcen, um sensible Technik zuzertifizieren und zu überprüfen. -Das jüngste Entwurfspapier der Bundesnetzagentur für Bau undBetrieb eines Netzes erfüllt die Anforderungen der Industrie anSicherheit und Anwendbarkeit nicht. Für die deutsche Industrie istein leistungsfähiges und sicheres 5G-Netz von zentraler Bedeutung, umden Standort Deutschland zu stärken. EineVertrauenswürdigkeitserklärung lehnt die Industrie ab. DieseErklärung erhöht nicht die Cyber-Resilienz, sondern schafft mehrBürokratie. Internationale Zulieferer wären gezwungen, zwischen derEinhaltung gesetzlicher Vorgaben in ihrem Heimatmarkt oder derVertrauenswürdigkeitserklärung abzuwägen. Im Ergebnis droht der Wertdieser Erklärungen wirkungslos zu werden. -Die Bundesregierung sollte sich darauf konzentrieren,europäische Cybersicherheits-Anforderungen an 5G-Netzwerkkomponentenauf Basis des EU Cybersecurity Acts mit zu erarbeiten. Diese solltenneben technischen auch regulatorische Kriterien umfassen und raschentwickelt werden. Mit Blick auf sensible Produkte im 5G-Netz müssenbestimmte Sicherheitsstandards gelten. Diese müssen europaweit klarerBestandteil einer jeden Ausschreibung sein und beim Einsatzberücksichtigt werden. -Tempo beim Rollout ist entscheidend für den Erfolg von 5G inDeutschland. Die Wirtschaft fordert einfache und schnellereGenehmigungsverfahren für den Aufbau der Fest- und Mobilfunknetze.Für die Unternehmen, die lokale Campusnetze beantragen wollen, müssendie Verfahren rasch umsetzbar und die Nutzung des Spektrums planbarsein." Zum BDI-Positionspapier gelangen Sie hier.Pressekontakt:BDI Bundesverband der Dt. IndustriePresse und ÖffentlichkeitsarbeitBreite Straße 2910178 BerlinTel.: 030 20 28 1450Fax: 030 20 28 2450Email: Presse-Team@bdi.euInternet: http://www.bdi.euOriginal-Content von: BDI Bundesverband der Deutschen Industrie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6570/4409480