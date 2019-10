SAP SE (ISIN: DE0007164600) ist schon das wertvolllste Deutsche Unternehmen.Der Ausblick und die Ergebnisse scheinen das für längere Zeit zu zementieren! Im dritten Quartal stiegen die New Cloud Bookings um 39% auf 572 Mio. € (währungsbereinigt um 34%) beziehungsweise um 51% ohne das "Infrastructure-as-a-Service"(IaaS)-Angebot. Eine neue Partnerschaft mit Microsoft hat 18 Prozentpunkte zum Wachstum der New Cloud Bookings in Höhe von 39% im dritten Quartal beigetragen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von 3 Jahren, wobei die Erlöse ab dem vierten Quartal 2019 realisiert werden. Die Clouderlöse erhöhten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...