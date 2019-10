Dortmund (ots) - Die Continentale Lebensversicherung gehört zu den Besten der Branche - bei der Absicherung der Arbeitskraft genauso wie bei der Altersvorsorge. Das bestätigen verschiedene Analysehäuser. "Mit unseren Produkten sorgen unsere Kunden verlässlich und effektiv für die Zukunft vor", sagt Dr. Helmut Hofmeier, Vorstand Leben im Continentale Versicherungsverbund. "Es freut uns, dass dies erneut von unabhängigen Analysehäusern objektiv bestätigt wurde."Höchstnoten für die Continentale PremiumBUBereits mehrfach ausgezeichnet ist die Continentale PremiumBU als neuestes Produkt des Versicherers. Das flexible und individuell erweiterbare Produkt erhielt im entsprechenden Rating von Franke und Bornberg die höchstmögliche Bewertung FFF+. Das Institut für Finanz-Markt-Analyse (infinma) vergab zudem die Marktstandard-Zertifikate für alle Continentale-Tarife aus dem Segment der selbstständigen Berufsunfähigkeitsvorsorge. Infinma bestätigte zudem die Stabilität der eingangs kalkulierten BU-Beiträge, die die Continentale seit mehr als 60 Jahren nicht angehoben hat. Dr. Hofmeier: "Die Focus Money Versicherungsprofi-Redaktion hat unsere PremiumBU sogar zum Produkt des Monats Oktober gewählt. Das ist ein besonders schönes Kompliment für unsere Arbeit."Top-Bewertung für Altersvorsorge-TarifeFür die verschiedenen Rententarife des Unternehmens vergeben die Rater ebenfalls beste Bewertungen. So zeichnete aktuell das Handelsblatt die Continentale Rente Invest sowie die Rente Invest Garant jeweils mit der Höchstnote "sehr gut" aus. Die Zeitung hat das Ranking in Zusammenarbeit mit Franke und Bornberg erstellt. Für das Deutsche Institut für Service-Qualität zählt die Continentale zu "Deutschlands Besten Versicherungen" in den Privatrenten-Kategorien Klassik, Neue Klassik, Hybrid und Fonds. Darüber hinaus schnitten die Angebote des Unternehmens bei verschiedenen Focus Money Spezial-Ratings mit "hervorragend" ab. Dazu gehört das Privat-Renten-Rating: Hier erhielten die Rente Classic, die Rente Classic Pro, die Rente Invest Garant sowie die Rente Invest in ihren jeweiligen Kategorien die Höchstnote. Das gilt auch für die von Focus Money untersuchten Riester- und Basis-Renten der Continentale. Die Riester-Police erhielt zudem vom Institut für Vorsorge und Finanzplanung die Bewertung "sehr gut".Unternehmensqualität mehrfach ausgezeichnetWeit oben platziert sich die Continentale auch in puncto Unternehmensqualität. Aktuell erhielt sie beim Morgen & Morgen Belastungstest mit "ausgezeichnet" die bestmögliche Bewertung. Im Qualitätsrating der Lebensversicherer des Deutschen Finanz-Service Institutes (DFSI)wurde sie insbesondere in den Kategorien Service und Produktqualität mit AAA "exzellent" ausgezeichnet. Zudem kürte sie die Wirtschaftswoche im Finsinger-Rating mit 5 Sternen zu einem der leistungsstärksten Lebensversicherer. Bei der Softfair-Untersuchung erzielte die Continentale mit 5 Eulenaugen ebenfalls die bestmögliche Einstufung. Nicht zuletzt erreichte sie zudem Top-Bewertungen in der DFSI-Studie zur Zukunftssicherheit.Mehr zu den Angeboten der Continentale Lebensversicherung gibt es unter www.continentale.de. Freie Vermittler finden für sie aufbereitete Informationen unter https://makler.continentale.de. Die Continentale stellt ihre Produktneuheiten auch bei der Dortmunder DKM vor (Halle 3B, Stand B05).Über die Continentale Lebensversicherung AG:Die Continentale Lebensversicherung AG ist ein Unternehmen des Continentale Versicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform der Obergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wie im gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. Als Versicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Stadt- und Marktschreiber gründeten die Gesellschaft im Jahr 1892 als Pensionsverein. Sitz des Unternehmens ist in München.Heute betreut die Continentale Lebensversicherung AG rund 805.000 Verträge und erzielt Beitragseinnahmen von rund 808 Millionen Euro. Verbunden mit ihrer Substanzstärke gehört sie zu den wenigen Lebensversicherern im deutschen Markt, die nach wie vor eine umfassende Produktpalette und langfristige Garantien anbieten. Ihre Produktpalette reicht von der Basis-Rente über die betriebliche Altersversorgung und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur klassischen Altersvorsorge. Weitere Informationen finden Sie unter www.continentale.de.Pressekontakt:Bernd GoletzContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherungsverbund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/4409499