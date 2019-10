Hamburg/Essen (ots) - Zum 13. Mal ehrt die BILD der FRAU an diesem Mittwoch, 23. Oktober 2019, "Heldinnen des Alltags" und ihre großartigen Projekte mit einer festlichen Gala-Veranstaltung.Auf dem Roten Teppich werden die Preisträgerinnen prominente Unterstützung haben: Anna Loos setzt sich für Isabel Peter ("Stiftung Valentina" aus dem Allgäu) ein, Britta Steffen unterstützt Corinna Hölzer (Initiative "Deutschland summt!" aus Berlin), Judith Rakers begleitet Jacqueline Flory ("Zeltschule e.V." aus München), Andrea Kathrin Loewig steht an der Seite von Andrea Voß ("Wir können Helden sein! e.V." aus Willich/NRW) und Florian Odendahl macht sich für Ines Helke (Inklusions-Chor "HandsUp" aus Hamburg) stark.Moderiert wird die Veranstaltung von TV-Star Kai Pflaume. Der Leserpreis wird in diesem Jahr erneut von Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, überreicht."Eine Frage treibt uns aktuell doch alle an: Wie kann ich diese Welt ein bisschen besser hinterlassen? Die Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU haben eine Antwort darauf gefunden, sie machen mit ihrem Projekt jeden Tag einen Unterschied: Für die Umwelt, für Kriegsopfer, für Kranke, für Menschen mit Handikap", so BILD der FRAU-Chefredakteurin Sandra Immoor. "Und sie tun das mit einem Enthusiasmus, der einfach ansteckend ist und Mut macht: Ja, wir können diese Welt verändern. Zum Besseren!"Unter den über 550 Gästen sind neben zahlreichen Preisträgerinnen aus früheren Jahren auch einige prominente Unterstützer wie Katja Burkard, Till Demtrøder, Jorge González, Alexander Herrmann, Heinz Hoenig, Rebecca Immanuel, Jenny & John Jürgens, Marion Kracht, Hardy Krüger jr., Patrick Lindner, Gregor Meyle, Natascha Ochsenknecht, Katja Riemann, Tina Ruland, Cheryl Shepard, Susan Sideropoulos, Jutta Speidel, Elizabeth Teissier, Elena Uhlig, Christine Urspruch, Suzanne von Borsody, Heio von Stetten, Elmar Wepper und Helmut Zierl.Für die musikalische Unterhaltung sorgen Stefanie Hertel mit ihrer Tochter Johanna und Ehemann Lanny Lanner sowie der Cast des Musicals "Tina".Die Verleihung ist ab 20 Uhr im Livestream auf www.bildderfrau.de und auf den Onlineportalen der FUNKE-Tageszeitungen sowie den FUNKE-Reichweitenportalen zu sehen.Die GOLDENE BILD der FRAU und alles zu den Preisträgerinnenjederzeit im Netz:http://www.goldenebildderfrau.dehttp://www.facebook.com/goldenebildderfrauhttps://twitter.com/bildderfrau_dehttps://www.instagram.com/bildderfrau/goldenebdf Pressekontakt:Pressekontakt GOLDENE BILD der FRAUJutta RottmannTel.: +49 (0) 30 7871 32 62E-Mail: info@PRemiuminpublic.deOriginal-Content von: GOLDENE BILD der FRAU, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/64318/4409496