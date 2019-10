LONDON (dpa-AFX) - Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser hat einen Nachfolger für den im kommenden Jahr in Ruhestand gehenden Finanzchef Adrian Hennah gefunden. Der jetzige Finanzchef des Lebensmitteleinzelhändlers Ahold Delhaize, Jeff Carr, soll die Position spätestens ab dem 9. April 2020 übernehmen, wie Reckitt Benckiser am Montag in London mitteilte. Sobald Carr zum Konsumgüterkonzern wechselt, werde Hennah als Finanzchef zurücktreten, aber bis zu seinem Ruhestand im Oktober 2020 im Unternehmen bleiben./mne/mis

