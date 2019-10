München (ots) - Die malerische Hafenstadt Galway an der Westküste Irlands ist Schauplatz der neuen DonnerstagsKrimi-Reihe "Der Irland-Krimi": Grimme-Preisträgerin Désirée Nosbusch spielt die aus dem Dienst ausgeschiedene, sensible Polizeipsychologin Cathrin Blake, die nach zehn Jahren der Ungewissheit endlich Klarheit über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes bekommt, als in einem Klostergarten mehrere verscharrte Skelette gefunden werden. Das authentische, mitreißende Spiel des deutsch-irischen Casts, die psychologisch tiefgründige Geschichte, eine grandiose Kameraführung und eindrucksvolle Aufnahmen der westirischen Landschaft zeichnen "Die Toten von Glenmore Abbey", den spannenden ersten Film der neuen ARD-Degeto-Reihe, aus.An der Seite von Désirée Nosbusch spielen Mercedes Müller, Rafael Gareisen, Vincent Walsh, Declan Conlon, Barry O'Connor, Cillian Oé Gairbhié und Tatja Seibt u. v.a. unter der Regie von Grimme-Preisträger Züli Aladag.Das Erste zeigt "Der Irland-Krimi: Die Toten von Glenmore Abbey" am 24. Oktober 2019 und "Der Irland-Krimi: Mädchenjäger" am 31. Oktober 2019, jeweils um 20:15 Uhr. Online first in der ARD Mediathek: "Die Toten von Glenmore Abbey" ab Montag, 21. Oktober 2019 und "Mädchenjäger" ab 28. Oktober 2019, jeweils ab 20:15 Uhr unter https://www.ardmediathek.de/ard/.Beide Filme zeigt ONE in der Wiederholung: "Die Toten von Glenmore Abbey" am 26. (20:15 Uhr) und 28. Oktober (23:55 Uhr), "Mädchenjäger" am 2. (20:15 Uhr) und 4. November 2019 (23:55 Uhr)."Der Irland-Krimi" ist eine Produktion der good friends Filmproduktion (Produzentin: Sabina Arnold) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Drehbücher stammen von Marianne Wendt und Christian Schiller. Hinter der Kamera steht Roland Stuprich. Die Redaktion liegt bei Katja Kirchen und Sascha Schwingel (ARD Degeto).Ab sofort werden die "DonnerstagsKrimis im Ersten" online first in der ARD Mediathek zu sehen sein - immer am vorhergehenden Montag ab 20:15 Uhr unter https://www.ardmediathek.de/ard/Weitere Informationen unter https://www.daserste.de/unterhaltung/film/der-irland-krimi/index.html. Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download, O-Töne von Désirée Nosbusch und Radio-Kits unter https://ardtvaudio.de/beitrag/5714, Fotos über www.ard-foto.de.Pressekontakt:ARD Degeto, Kerstin FuchsTel.: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.dePR Heike Ackermann, Mirja BauerTel.: 089 / 64986513, E-Mail: mirja.bauer@pr-ackermann.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4409538