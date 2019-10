Hannover (www.anleihencheck.de) - Da es keine neuen impulsgebenden Konjunkturdaten gab, bewegte sich am Rentenmarkt nicht viel, so die Analysten der Nord LB.Leichte Verluste habe es bei deutschen Staatsanleihen gegeben, der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,17% verloren, zehnjährige Staatspapiere hätten mit -0,39% rentiert. Auch bei US-Anleihen habe es zum Wochenende kaum Bewegung gegeben: Ein Plus von 1/32 auf 98 29/32 Punkte bei richtungsweisenden zehnjährigen Papieren sei so gut wie nichts, sie hätten mit 1,747% rentiert. (21.10.2019/alc/a/a) ...

