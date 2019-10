Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv MATCH MY TRADE - SOCIAL TRADING MIT DEM NEUEN TOOL DER SOCIÉTÉ GÉNÉRALE Die letzte Woche hatte es wirklich in sich. Vorherrschendes Thema war einmal mehr der Brexit mit all seinen nervenaufreibenden Facetten. Wir haben das Beste draus gemacht: Plus 65 Prozent. Auf steigende Kurse zu setzen war vergangene Woche trotz einiger fundamentaler Dämpfer eine gute Entscheidung. Diese Woche zeigt sich die Match my Trade-Community eher bearish. Neben einer weiteren Runde im Brexit-Chaos spricht auch die Charttechnik einer eher bedenklich Sprache. Auf welchen Trade es hinausläuft, verraten wir im Video! Ab Freitag startet dann wie gewohnt die Abstimmung für die nächste Woche. Auf Facebook bleibt sie bis Montag-Morgen auf unserer DER AKTIONÄR-Seite angepinnt. Lasst ruhig das Wochenende auf Euch wirken, bevor Ihr Euch für eine Kursrichtung entscheidet.