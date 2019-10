Oberhaching (ots) - Eine aus Stein geschliffene Hommage an "Notre-Dame", wertvollste Edelsteine sowie neueste Schmuckkreationen des "Young Designers Corner"-Award sind vom 25. bis 27. Oktober auf der Munich Show - Mineralientage München zu erleben. In vier Workshops zu Grundlagen der Schmuckherstellung können die Besucher selber erste Schmuckstücke fertigen. Wer sich über Ausbildungsberufe im Schmuckbereich informieren oder eine Kurzanalyse zum eigenen Echtstein-Schmuckstück haben möchte, findet auf der Gemworld Munich die richtigen Experten. Der erste Veranstaltungstag ist registrierten Fachbesuchern vorbehalten.Die Rosenfenster von Notre-Dame zählen zu den berühmtesten Glasmalereien der Welt. Victor Tuzlukov, einer der bekanntesten Edelsteinkünstler weltweit, inspirierten sie nach der Brandkatastrophe im April dieses Jahres zu einem ganz besonderen Schliff. Genau wie viele andere Menschen war er schockiert von der Vorstellung, wie schnell ein Jahrhunderte Jahre altes kulturelles Erbe innerhalb von Stunden zerstört werden kann. Und so reifte in ihm der Gedanke, die Kathedrale in unserer Erinnerung als wichtigen Teil des Weltkulturerbes zu verewigen. Nach einer Idee seines französischen Kollegen Lionel Ba, begann er, das Glas der Kathedrale in einem Facettendiagramm zu erstellen. So erstrahlte nach einiger Zeit der Stein "France" in all seinen 860 Facetten und erinnert an die 860-jährige Geschichte von Notre Dame. Der Stein reiht sich in sein derzeitiges Projekt "World Heritage" ein, mit dem er die Beiträge der jeweiligen Länder zu unserem Weltkulturerbe veranschaulichen möchte. "France" und eine neue Variante von "China" mit 712 Facetten werden auf der Munich Show das erste Mal einem breiten Publikum vorgestellt. Sein Projekt umfasst bisher vier natürliche (China, Japan, Tibet, India) und vier synthetische Edelsteine (India, Japan, Tibet, France). Die Munich Show hat eine besondere Bedeutung für Victor Tuzlukov, da es vor 16 Jahren die erste Messe der Branche war, die er besuchte: "It is like first love - unforgettable for the whole life, forever. That's why it is honour and pleasure for me to exhibit here".Erst der perfekte Schliff gibt einem Schmuckstein seine ideale Brillanz, deshalb sprechen Experten auch davon, das Feuer eines Steins zu entfachen. Noch mehr geschliffene Kunstwerke können die Besucher der Munich Show beim Stand der Schweizer Facettierer Gilde bewundern. Sie stellt die Steine ihres Wettbewerbs "European Open 2019" aus und informiert auch gerne zum Thema Edelsteinschleifen. Die Besucher können beim Wettbewerb für ihren persönlichen Lieblingsstein stimmen. Die Preisverleihung findet am Sonntag um 15 Uhr im neuen Gemworldforum statt.Die Gewinner des Schmuckdesign-Nachwuchswettbewerbs "Young Designers Corner" für Schüler, Studenten und Absolventen europäischer Designakademien werden dem Fachpublikum bereits am Freitag um 16 Uhr im Gemworldforum bekannt gegeben und vorgestellt. Alle Wochenendbesucher können die Schmuckstücke der Finalisten an ihren eigenen Ständen in der Halle B6 bewundern.Workshops zu verschiedenen Grundtechniken der Schmuckherstellung gibt es in der Halle B5 in Kooperation mit Chilli creative. Egal ob Auffädeln, Knüpfen, Crimpen oder Wirewrapping - alle Interessierten können sich hier unter Anleitung von Profis aus der Goldschmiedeschulen Pforzheim und Hanau ihr erstes eigenes Schmuckstück fertigen. Pro Kurs fällt eine Gebühr von 10 Euro an, in der die verarbeiteten Echtsteine und Perlen selbstverständlich inkludiert sind. Wer ein altes Schmuckstück umarbeiten oder auf der Messe gekaufte Edelsteine und Perlen zu einem individuellen Werk designen möchte und etwas mehr Zeit mitbringt, ist beim Edelsteinketten-Workshop, ebenfalls in der Halle B5, an der richtigen Adresse.Die Schmuckbranche bietet viele verschiedene Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung. Welche vielfältigen Berufsbilder sich hinter dem Oberbegriff "Schmuck" verstecken, verraten die Berufsschulen auf der Messe. Die Zeichenakademie Hanau und die Berufsbildende Schule Idar-Oberstein informieren darüber, welche Voraussetzungen ein Goldschmied, Silberschmied, Metallbildner, Graveuer, Edelsteinfasser oder Edelsteinschleifer mitbringen muss und wie der Berufsalltag später aussehen kann.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von der Münchner Mineralientage Fachmesse GmbH, einem Familienunternehmen in der zweiten Generation, veranstaltet und findet dieses Jahr zum 56. Mal statt. Schirmherr ist Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Mit rund 1.200 Ausstellern aus der ganzen Welt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- und Handelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. Aufwendige Sonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events und zahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind auf insgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Karten gibt es unter www.munichshow.de oder an den Kassen vor Ort. Öffnungszeiten: Vom 25.-27. Oktober von 9-18 Uhr Am 25. Oktober ist der Eintritt ausschließlich registrierten Fachbesuchern sowie Schulklassen vorbehalten. 