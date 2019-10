marktEINBLICKE um 12: DAX legt zu - Wirecard geht in die Offensive

Trotz der Brexit-Unsicherheiten kann der DAX am Montag zulegen, womit jetzt wieder die 12.700er-Marke in den Fokus rückt. Offenbar sind viele Anleger zuversichtlich, dass ein Brexit-Deal doch noch zustande kommt. Das britische Parlament wird möglicherweise heute über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der Europäischen Union ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,6% 12.703 MDAX +0,4% 26.090 TecDAX +1,2% 2.813 SDAX +0,5% 11.338 Euro Stoxx 50 +0,3% 3.589

Die Topwerte im DAX sind Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: 514000), Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: 823212) und Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Nach den neuen Anschuldigungen durch die "Financial Times" geht Wirecard jetzt in die Offensive und kündigte am heutigen Montag eine unabhängige Untersuchung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG an. Die Aktie von Wirecard kann daraufhin zeitweise um über 7 Prozent zulegen.

