Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Hellofresh mit "Reduce" und einem Kursziel von 16,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Eine nicht gerade ausgprägte Treue der Kunden zu den Anbietern von Kochboxen erschwere der gesamten Branche auf längere Sicht ein kontinuierliches Wachstum, schrieb Analystin Fabienne Caron in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung sei auf dem aktuellen Niveau ausgereizt und wenige der vorhandenen Risiken eingepreist. Nach dem jüngsten Kursanstieg riet die Expertin zu Gewinnmitnahmen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-10-21/12:33

ISIN: DE000A161408