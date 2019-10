Erfurt (ots) - Anlässlich des "Tags der Kinderseiten 2019" fand in der Moritzschule in Erfurt der erste "Seitenstark Medientag" statt. Kinder, Eltern sowie pädagogische Fach- und Lehrkräfte aus ganz Thüringen erlebten in vielfältigen Workshops, wie man auf guten Kinderwebseiten recherchieren, forschen, lernen, spielen und kreativ werden kann. Eröffnet wurde der Seitenstark Medientag von Helmut Holter, Thüringer Bildungsminister, Jochen Fasco, Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), Helga Kleinen, Geschäftsführerin von Seitenstark und Tim Gailus, vom KiKA-Medienmagazin Timster.Das Potential von qualitätsgeprüften Kinderinternetseiten wird von Schule und außerschulischer Bildung noch zu wenig genutzt. Dabei bietet es für eine erfolgreiche Umsetzung von KMK Strategie "Bildung in der digitalen Welt" und "Digitalpakt Schule" vielfältige Konzepte und Ansätze. Um hier Abhilfe zu schaffen, tourt Seitenstark, das bundesweite Netzwerk von Kinderinternetseiten, unterstützt durch das Bundesfamilienministerium (BMFSFJ) nun mit dem praxisorientierten Fortbildungstag durch die Bundesländer, mit Start in Thüringen."Bund und Land haben den "Digitalpakt Schule" gemeinsam auf den Weg gebracht, um eine zukunftsfähige technische Infrastruktur in den Schulen aufzubauen", konstatierte Helmut Holter, Thüringer Bildungsminister. "Technik alleine, das wissen wir alle, reicht aber natürlich nicht aus. Hinzukommen müssen pädagogische Konzepte und qualitätsvolle Inhalte, wie Seitenstark sie bietet. Positive Angebote im Netz, die Kinder persönlich und fachlich weiterbringen.""Unsere Kinder werden in der digitalen Gesellschaft groß", erklärte Jochen Fasco, Direktor der TLM, "deshalb müssen sie frühzeitig lernen, wie sie sich in ihr behaupten und zurechtfinden können. Sie müssen lernen, ihre Privatsphäre und ihre Daten zu schützen, gleichzeitig sollen sie die vielen Chancen und Möglichkeiten nutzen können, die das Internet ihnen für die Meinungsbildung, für den Erwerb von Wissen und auch für soziale Teilhabe und Partizipation bietet. Dafür braucht es sichere Angebote und Übungsräume für Kinder im Internet"."Seitenstark bietet pädagogischen Fach- und Lehrkräften eine Fülle an attraktiven Onlineangeboten für Kinder", ergänzte Helga Kleinen, Geschäftsführerin von Seitenstark. "Mit unseren Webseiten können sie Workshops und Unterricht für Kinder gestalten zu so wichtigen Themen wie Datenschutz oder Fake News, zur kreativen und künstlerischen Gestaltung eigener Online-Inhalte, zu Lese- und Rechtschreibförderung, zu Gesellschafts- und Sachthemen wie z.B. zum bunten Kontinent "Afrika" oder zu MINT-Themen, also zu Mathematik und Naturwissenschaften. Und all das kindgerecht, spannend und in einem geschützten Bereich!"Möglich wurde der erste "Seitenstark Medientag" durch die Zusammenarbeit mit der Thüringer Landesmedienanstalt (TLM), dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Medien (ThILLM), dem Erfurter Netcode e.V. und weiteren Länderpartnern aus Thüringen. Das Seitenstark-Netzwerk ist Akteur in der Initiative "Gutes Aufwachsen mit Medien" und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung 2019 in Thüringen soll der Seitenstark Medientag 2020 in Rheinland-Pfalz stattfinden.Das Gesamtprogramm vom Seitenstark Medientag 2019: www.seitenstark.de/medientag2019Pressekontakt:Seitenstark e. V. Projektbüro, Birgit Brockerhoffbrockerhoff@seitenstark.de, Tel. 0221-222 08 263, www.seitenstark.deOriginal-Content von: Seitenstark e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118548/4409601