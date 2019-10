Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Markt hatte mit Spannung auf die Abstimmung des britischen Parlaments am Wochenende gewartet, doch es kam mal wieder anders.Auch wenn die Unsicherheit durch die Verschiebung der Abstimmung nach wie vor gegeben ist, scheint der Markt auf eine positive Lösung zu hoffen. Warum der DAX fester in die neue Handelswoche gestartet ist, wie sich die erneute Hängepartie beim Britischen Pfund bemerkbar gemacht hat und wie es je nach Ausgang des Brexit-Dramas für Devisen und Aktienmärkte weiter laufen könnte, darüber spricht Patrick Kesselhut von der Commerzbank in der Sendung "Zertifikate Aktuell" mit Moderatorin Viola Grebe.