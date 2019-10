Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas vor Quartalszahlen von 250 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Prognostizierbarkeit des Umsatzwachstums sei zuletzt gestiegen, begründete Analyst Jörg Frey in einer am Montag vorliegenden Studie das höhere Kursziel. Für das vierte Quartal winke zudem im Vergleich zum dritten Quartal ein besseres Margenziel. In den vergangenen drei Monaten sei der Aktienkurs deutlich hinter dem des Kontrahenten Nike zurückgeblieben./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

