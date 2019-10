Mit Aufschlägen dürften die US-Börsen in den Montag starten, obwohl es zahlreiche Argumente für abwartendes Handeln gibt. So könnte schon am Montag nochmals eine Unterhaus-Debatte zum Brexit angesetzt werden, nachdem am Samstag die Entscheidung erneut vertagt wurde. Auch der US-chinesische Handelsstreit hält sich weiter in der Schwebe. Zudem stehen in dieser Woche eine Reihe wichtiger Unternehmenszahlen ins Haus, unter anderem von Procter & Gamble, United Technologies, McDonald's, Caterpillar, Boeing, Microsoft, Tesla, Amazon, Intel und Visa.

Quaker Chemical dürften unter Druck geraten, nachdem der Chemiekonzern seine Jahresprognose für das Betriebsergebnis auf Pro-Forma-Basis gesenkt hat. Daneben könnten Chemung Financial nach Vorlage von Drittquartalszahlen im Blick stehen. Der Finanzkonzern hatte beim Ergebnis besser, bei den Einnahmen aber schwächer als gedacht abgeschnitten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2019 06:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.