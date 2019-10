Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die PCC SE emittiert zum 22. Oktober 2019 eine neue Anleihe (ISIN DE000A2YN1K5/ WKN A2YN1K) mit einer Verzinsung von 4,00% p.a., so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Endfällig wird die Anleihe am 1. Februar 2025. Die Zinszahlung erfolgt - wie bei allen Wertpapieren der PCC SE - quartalsweise. Zu zeichnen ist die Anleihe ab einer Mindestanlage von 5.000 Euro (Stückelung: 1.000 Euro) spesenfrei direkt über die PCC SE, bis zum 31. Oktober 2019 stückzinsfrei zum Kaufkurs von 100%. Ab dem 1. November 2019 beträgt der Kaufkurs bis auf Weiteres 100% zzgl. Stückzinsen. ...

