Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS nach der Ankündigung eines neuerlichen Übernahmeversuchs für Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Der Chip-Hersteller dürfte voraussichtlich im dritten Quartal besser als erwartet abschneiden und die Ziele für das vierte Quartal erhöhen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf eine Kapitalmaßnahme für die Übernahme von Osram dürfte die Kursreaktion auf Zahlen und Ausblick voraussichtlich aber nicht so positiv ausfallen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:37 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2019-10-21/13:11

ISIN: AT0000A18XM4