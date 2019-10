Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Asos anlässlich der Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 von 3300 auf 3900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate bestätigten ihre Auffassung, dass das Geschäftsmodell des Online-Modehändlers nicht grundsätzlich in Frage stehe, sondern lediglich angekratzt sei, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Vielmehr habe das Management operative Herausforderungen angepackt und noch viele Maßnahmen in petto, um für mehr Kostendisziplin zu sorgen./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2019 / 17:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-10-21/13:12

ISIN: GB0030927254