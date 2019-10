Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Kion vor Zahlen zum dritten Quartal von 64 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Gabelstapler-Hersteller dürfe solide abgeschnitten haben und die Unternehmensziele bestätigen, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings habe sich der europäische Markt für Flurförderzeuge weiter abgeschwächt, so dass er seine Prognosen für die Jahre 2020 und 2021 senkte./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 07:59 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 08:11 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

