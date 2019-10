Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone nach Zahlen zum dritten Quartal von 87 auf 81 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Trotz der unerwartet schwachen Kennziffern sei de Aktie des Nahrungsmittelkonzerns ungerechtfertigterweise deutlich unterbewertet, schrieb Analyst Charles Eden in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2019 / 22:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-10-21/13:16

ISIN: FR0000120644