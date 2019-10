Zu Beginn der Wärmepumpenplanung stehen ohne Frage zwei Aspekte: ob sich das Gebäude von seinen Voraussetzungen her für eine Wärmepumpe eignet und die Wahl der möglichen Energiequelle. In puncto Wärmequelle soll für diesen Beitrag »Luft« angenommen werden, weil hier die größten Zuwachsraten und damit auch das entsprechende Informationsbedürfnis im Fachhandwerk als besonders hoch eingeschätzt wird (Bild?1). Die Bauweise wird als »Splitgerät« bestehend aus einer Innen- und einer Außeneinheit zugrunde gelegt, weil sich diese Anlage mittlerweile zum Standard herauskristallisiert (Bild?2).

Bei der Frage nach der Eignung des Objektes wird vielfach immer noch nach »Neubau« und »Baubestand« ein- bzw. aussortiert, ob der Einsatz einer Luft-Wasser-Wärmepumpe wirtschaftlich ist oder nicht. Natürlich ermöglicht eine gute Dämmung im Neubau eine höhere Effizienz und damit geringere Heizkosten. In erster Linie relevant ist aber die Höhe der benötigten Vorlauftemperatur in Bezug auf das bestehende Wärmeverteilnetz. Denn auch im Baubestand mit Radiatoren-Heizkörpern ist es möglich Vorlauftemperaturen einzusetzen, die für Wärmepumpen geeignet sind. In der Regel wurden die Heizkörper früher deutlich überdimensioniert. Deswegen ist es auch möglich, dass bei einer geringeren Vorlauftemperatur noch genügend Wärme abgestrahlt werden kann. Als Faustregel für den wirtschaftlichen Einsatz einer Wärmepumpe ...

