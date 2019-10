FRANKFURT (Dow Jones)--Der Erotik-Onlineshop Amorelie verliert seine Chefin. Wie das Unternehmen mitteilte, wird Mitgründerin Lea-Sophie Cramer ihren CEO-Posten zu Beginn des kommenden Jahres abgeben und in den Beirat wechseln. Neue Chefin der Prosieben-Tochter wird die Apple-Managerin Claire Midwood.

Cramer hat Amorelie 2013 gemeinsam mit Sebastian Pollok gegründet. Amorelie, nach eigenen Angaben "eine der führenden Marken für das Liebesleben", beschäftigt 140 Mitarbeiter und ist in 15 Ländern aktiv. Mittlerweile ist das Unternehmen mehrheitlich Teil der Nucom-Group, in der die Prosiebensat1 Media SE ihr Commerce-Geschäft bündelt. Zu Nucom gehören weiterhin bekannte Marken wie Flaconi, Parship und Jochen Schweizer. Cramer will ihre Anteile an Amorelie behalten. "Meine Entscheidung, mich zu verändern, ist lange gereift", sagte Cramer laut Mitteilung.

Midwood war in den vergangenen zwei Jahren in der Apple-Zentrale als "Managing Director Channel" dafür verantwortlich, wie sich die Marke in ihren nicht unternehmenseigenen, globalen Kanälen präsentiert. Vor Apple arbeitete sie bei Adidas.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 21, 2019 06:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.