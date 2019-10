Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 121 auf 118 Franken gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Martin Deboo passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem weitgehend erwartungsgemäßen Bericht zum dritten Quartal leicht nach unten an./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2019 / 14:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-10-21/13:33

ISIN: CH0038863350