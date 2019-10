BEIJING/BRÜSSEL (IT-Times) - Der chinesische Elektrofahrzeug-Produzent BYD stellt im Geschäftsbereich Elektrobusse zwei neue Elektrobus-Modelle für den europäischen Markt vor. Auf der Busworld Europe 2019 in Brüssel präsentiert der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. eine neue Version der Zwölf-Meter...

Den vollständigen Artikel lesen ...