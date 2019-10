Saarbrücken (ots) - Durch die Thomas Cook Insolvenz waren die vergangenen Wochen für die Mitarbeiter, Kunden, Hotelpartner sowie allen Beteiligten turbulent und sehr emotional. Die Mitarbeiter der Reisebüros mussten geplatzte Urlaubsträume durch kleine und große Wunder "doch noch irgendwie wahr werden lassen" oder den Gästen schlechte Nachrichten überbringen, dass deren Urlaub in diesem Jahr nicht stattfinden kann.Während diesen schwierigen Wochen und neben der eigenen Ungewissheit, wohin die Reise mit dem Sunny Heart - dem Symbol der Thomas Cook und Neckermann Reisen - und der eigenen Existenz hingeht, motivierten sich die Mitarbeiter, Partnerbüros und Franchisepartner untereinander, indem neben dem eigentlichen Konzernlogo Sunny Heart "STAY STRONG" platziert wurde.So war die Idee von dem Thomas-Cook-Franchise-Mitarbeiter Thomas Beigott geboren, mit einem Song "STAY STRONG" allen Betroffenen für ein paar Minuten ein Gefühl zu vermitteln, bei dem Ängste und Enttäuschung Raum finden, aber auch Hoffnung und Kraft für die Zukunft entsteht.Um dies zu realisieren, bedurfte es aber Songwriter und Künstler, welche sich in die Thematik einfühlen können. Mit der Idee im Kopf konnte der Songwriter und Produzent René Krüger aus Düsseldorf begeistert werden, der sich in der Vergangenheit mit vielen nationalen und internationalen Größen wie Haddaway, Sarah Connor und vielen weiteren als Produzent und Coproduzent mitverantwortlich zeigen durfte.Gemeinsam wurde ein Team geschaffen und perfekte Künstler für dieses "Projekt Hoffnung und Emotion" gefunden. Mit Jay Delano, der als charismatischer Rapper und Künstler bereits mit R'n'G große Erfolge feiern durfte, wurde "STAY STRONG" zudem mit Angela einer gefühlvollen, außergewöhnlichen Stimme besetzt, die der bewegenden Uptempo-Nummer diese starke Hookline verliehen hat.Ein wirtschaftliches Interesse ist bei keinem der Beteiligten vorhanden. Ein Großteil der Lizenzeinnahmen, die aus der Veröffentlichung entstehen, gehen anteilig in die Kassen von Thomas Cook Franchise Partnern und den Betroffenen."STAY STRONG" soll eine Welle an Zusammenhalt und Hoffnung für die Zukunft auslösen und auch nicht vergessen lassen, dass Thomas Cook auf 178 Jahre erfolgreiche Reisegeschichte zurückblicken kann ...www.stay-strong-music.comPressekontakt:thomas@beigott.comOriginal-Content von: Beigott Artist Development, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137327/4409770