Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 72,50 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Kursrutsch infolge des Quartalsberichts sei überzogen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob insbesondere das starke Geschäft mit Spezialnahrungen positiv hervor. Im wichtigen Molkereigeschäft fehle es aber weiter an Fortschritten./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2019 / 14:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2019 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2019-10-21/13:34

ISIN: FR0000120644