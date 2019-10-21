FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MICRO FOCUS INTL SP.ADR N M7Q8 US5948374039
AB/FROM ONWARDS 21.10.2019 13:23 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MICRO FOCUS INTL SP.ADR N M7Q8 US5948374039
AB/FROM ONWARDS 21.10.2019 13:23 CET