Würzburg (pts024/21.10.2019/13:30) - Der Gewinner des Deutschen Werkstattpreises 2019 ist Schmauder & Rau. Der baden-württembergische Familienbetrieb zeichnet sich vor allem durch sein breites Leistungsspektrum und seine ausgefallenen Serviceaktionen zur Kundenbindung aus. "Mit Verlässlichkeit, Freundlichkeit und einem offenen Ohr für die Probleme der Autofahrer haben wir uns die Treue vieler Kunden verdient", sagte Inhaber Stefan Schmauder anlässlich der Preisverleihung am Vorabend der Fachtagung für freie Werkstätten und Servicebetriebe. Die Automechanika Frankfurt und das Fachmedium "kfz-betrieb" prämierten am 18. Oktober im Würzburger Vogel Convention Center die zehn besten freien Werkstätten Deutschlands. Die rund 230 Gäste der bereits neunten Preisverleihung lobten nicht nur die Gewinner des Deutschen Werkstattpreises. Sie erlebten auch eine sehr emotionale Veranstaltung mit eindrucksvollen Videos von den Betrieben der Preisträger und glücklichen Siegern auf dem Podium. Für die Jury war es keine leichte Aufgabe, die besten freien Werkstätten zu ermitteln. Denn alle Unternehmen beziehungsweise Werkstattteams besitzen eine sehr hohe Service- und Arbeitsqualität. "Die Gewinner des Deutschen Werkstattpreises kennen die Bedürfnisse ihrer Kunden sehr genau und bieten ihnen ideenreiche Serviceleistungen an. Und dem Nachwuchs in ihren Betrieben begegnen sie mit großer Wertschätzung", schilderte Dr. Ann-Katrin Klusak, Leiterin Marketingkommunikation bei der Automechanika, ihre Eindrücke von den Top-Ten-Betrieben. Die Jury des Deutschen Werkstattpreises setzt sich aus Vertretern der Redaktion "kfz-betrieb" und der Automechanika zusammen. Nach der Auswertung der Bewerbungen besuchte sie die zehn besten Werkstätten vor Ort. Die Jurymitglieder bewerteten das äußere Erscheinungsbild der Kfz-Betriebe, die Serviceangebote, das Marketing, die Kundenansprache und -betreuung sowie die Unternehmens- und Mitarbeiterführung. "Die 2019 prämierten freien Werkstätten investieren in zusätzliche Mitarbeiter und bisher ungenutzte Geschäftsfelder sowie in Neu- und Erweiterungsbauten. All das geschieht mit dem Ziel, weiter zu expandieren und die Kunden noch mehr zufriedenzustellen", sagte "kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel. Besonders gut gefiel der Jury der Mut zur Expansion des Ehepaars Bettina und Stefan Schmauder. Vor etwa 25 Jahren starteten sie mit nur zwei Mitarbeitern in die Selbstständigkeit. Mit der permanenten Erweiterung ihrer Produkt- und Serviceangebote wuchs auch die Anzahl der Beschäftigten. Heute kümmern sich rund 40 Mitarbeiter um die Geschäfte der freien Werkstatt in Kirchheim unter Teck. Dazu zählen beispielsweise neben den klassischen Wartungs- und Reparaturarbeiten der Räder- und Reifenservice, die Betreuung von Leasing- und Flottenkunden, der Fahrzeughandel und die Autovermietung sowie die Unfall- und Oldtimerreparatur, der Verkauf von Pedelecs und die Instandsetzung der vollelektrischen Streetscooter. Bei allen angebotenen Serviceleistungen spielen für Bettina Schmauder die Mitarbeiter eine ganz besondere Rolle: "Sie sind die zentrale Schnittstelle zwischen den Kunden und der Werkstatt. Sie sorgen auf der Kundenseite für Zufriedenheit und in der Werkstatt für maximale Effizienz." Die Top Ten des Deutschen Werkstattpreises 2019 Platz 1: Schmauder & Rau, Kirchheim unter Teck Platz 2: HAS-Antriebstechnik, Winterberg Platz 3: Autohaus Hagenlocher, Sindelfingen Top Ten: Bosch Car Service Mezger, Dresden Top Ten: Auto-Check Schmick, Netphen Top Ten: Retzlaff Automotive, Ahrensfelde Top Ten: SKN Tuning, Salzhemmendorf / Benstorf Top Ten: Auto Metzner, Langquaid Top Ten: Autohaus Krause, Mitterteich Top Ten: OF Motorsport, Bielefeld "kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.kfz-betrieb.vogel.de/ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191021024

