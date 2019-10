Wien (www.fondscheck.de) - Bettina May ist seit 9. Oktober 2019 neue Head of Distribution für Deutschland und Österreich bei Russell Investments, so die Experten von "FONDS professionell".Mit Sitz in Frankfurt am Main verantworte May die strategische Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts in Deutschland und Österreich des global aktiven Asset Managers. Sie berichte an Martijn Kuipers, Managing Director Nordeuropa bei Russell Investments. May folge in dieser Position auf Philippe Hoffmann. Der Neuzugang verfüge über eine mehr als 30-jährige Erfahrung in der Finanzbranche. Zuvor sei sie zwölf Jahre für Amundi tätig gewesen, wo sie zuletzt als Senior Client Relationship Managerin den Ausbau des Geschäfts mit ETFs, Indexing- und Smart Beta-Investments über alle Kundensegmente hinweg verantwortet habe. ...

