BYD hat in Zusammenarbeit mit Enel X und Metbus in der chilenischen Hauptstadt Santiago den ersten Elektrobus-Korridor Lateinamerikas eingerichtet. Dabei handelt es sich um eine der Hauptstrecken der Metropolregion, die eine Vielzahl von Gemeinden verbindet. Mehr als eine halbe Million Menschen sollen von dem hunderprozentig elektrischen Buskorridor von nun an profitieren. Die Route führt durch die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...