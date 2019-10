FRANKFURT (Dow Jones)--Die Hannover Rück ist zuversichtlich für den deutschen Markt. Wie der Rückversicherer mitteilte, rechnet die für Deutschland zuständige Tochter E+S Rückversicherung AG im kommenden Jahr mit einer positiven Prämienentwicklung. Ihren Optimismus gründet sie auf neuen Geschäftschchancen in Bereichen wie Telematik oder Rechtsschutz sowie verbesserten Konditionen im Erstversicherungsgeschäft. Sie will ihren Marktanteil auf hohem Niveau halten und in einigen Sparten Geschäft ausbauen.

"In Anbetracht der ohnehin angespannten technischen Ertragslage und der weiter gesunkenen Zinsen sind in vielen Segmenten höhere Rückversicherungspreise unerlässlich", sagte Michael Pickel, Vorstandsvorsitzender der E+S Rück und Vorstandsmitglied der Hannover Rück. "Neben schadenbetroffenen Naturkatastrophendeckungen sehen wir vor allem bei Kraftfahrt- und Feuerindustrieversicherungen weiteren Anpassungsbedarf."

