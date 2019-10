Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hallein (pts026/21.10.2019/14:00) - Führungskräfte von morgen schon heute fördern: EMCO - Drehmaschinen- und Fräsmaschinenhersteller aus Hallein bei Salzburg ist auch dieses Jahr wieder auf der Karrieremesse Contacta der FH Salzburg in Puch am 14. November 2019 vertreten. EMCO bietet Studierenden die Möglichkeit Informationen zu Arbeit und Job bei EMCO zu sammeln und erste Kontakte für Praktikum und Job zu knüpfen. Neben Praktika in unterschiedlichen Fachbereichen bietet EMCO auch Youngstars die Möglichkeit einer Lehrausbildung in fünf verschiedenen Fachbereichen. Contacta - Die Karrieremesse der FH Salzburg: EMCO ist dabei EMCO ist im Rahmen der Karrieremesse Contacta am 14. November 2019 am Campus Puch Urstein mit 3 Mitarbeitern aus HR & Marketing vertreten, die sich ab 10 Uhr den Fragen der Studierenden stellen und wichtige Informationen zu Praktika und Jobangeboten bei EMCO geben. Besonders Daniela W. kann als EMCO-Praktikantin und Studentin der FH Salzburg wichtige Tipps und Einblicke zum Praktikum bei EMCO geben. Ein Praktikum bietet Studierenden im Allgemeinen eine gute Gelegenheit bereits während des Studiums Erfahrungen am Arbeitsmarkt zu sammeln und Kontakte zu knüpfen. EMCO ist auch Partner vom study-work-support Programm und bietet sowohl im Produktionsbereich, als auch in Entwicklung und Marketing Praktikumsplätze an. Weitere Informationen zum Praktikum finden sich unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs/praktikum.html Lehre bei EMCO: Eine Ausbildung fürs Leben EMCO bildet bereits seit über 40 Jahren erfolgreich Lehrlinge aus. Auch in diesem Jahr starteten wieder sechs Auszubildende bei EMCO. Um den Jugendlichen den Start zu erleichtern, nahmen die Neuankömmlinge gemeinsam mit Lehrlingen aus den älteren Lehrjahren am Teambuilding-Ausflug teil. Dieses Jahr ging es für die Lehrlinge zum Fußballgolf in Wals-Siezenheim. In Dreier-, Vierer- und Fünfer-Teams versuchten die Jugendlichen in der Kombination aus Golf und Fußball ihr Glück. Hierbei stand weniger der Erfolg, mehr das Miteinander im Vordergrund. Nach einer kleinen Stärkung spielten die Lehrlinge nachmittags zudem ein kleines internes Fußballturnier. Mechatroniker-Lehrling Thomas A. fasste den Tag perfekt zusammen: "Man wurde sofort in die Lehrlingsgemeinschaft aufgenommen und es entstanden im Laufe des Tages neue Freundschaften. Für mich war dieser Ausflug sehr hilfreich, um neue Kontakte in der Firma zu knüpfen. Es war ein wirklich gelungener Tag und ein schöner Einstieg ins Berufsleben und das nicht nur aufgrund des schönen Wetters." EMCO fördert seine Lehrlinge in vielen verschiedenen Bereichen. Zusätzlich zur allgemeinen Ausbildung wird auch die Lehre mit Matura oder die Meisterprüfung angeboten. Besondere Leistungen werden zudem mit einem Bonus belohnt. EMCO bietet neben den Lehrberufen MechatronikerIn und ZerspanungstechnikerIn weitere interessante Lehrberufe an. Alle Informationen zur Lehre bei EMCO gibt's unter folgendem Link: https://www.emco-world.com/de/jobs/lehre.html Über EMCO EMCO ist ein weltweit führender Werkzeugmaschinen-Hersteller von Fräs- und Drehmaschinen und forciert neben der eigenen unternehmensinternen Lehrlingsausbildung die Entwicklung und das Training junger Fachkräfte seit mehr als 35 Jahren mit Maschinen, Software, Courseware und Consulting erfolgreich als eigenen Geschäftsbereich. EMCO steht für höchste Fertigungsqualität sowie funktionales Design und beschäftigt aktuell rund 800 Mitarbeiter an insgesamt 6 Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Italien und Russland. Der Publikation bis 21.1.2020 wird zugestimmt. (Ende) Aussender: EMCO GmbH Ansprechpartner: Christa Vergnes Tel.: +43 624 58910 E-Mail: info@emco.at Website: www.emco-world.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191021026

