FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Deutschen Börse sind am Montag sukzessive zurückgefallen und haben im ansonsten starken Umfeld für Finanzwerte über 2 Prozent verloren. Erst in der Vorwoche hatten die Papiere des Börsenbetreibers aber mit 145,95 Euro einen Rekordstand erreicht. Analyst Roland Pfänder von Oddo BHF ging vor dem Quartalsbericht der Frankfurter in die Defensive und votiert nun mit "Reduce". Sein Kursziel von 130 Euro signalisiert dabei deutliches Korrekturrisiko. Für 2019 ist er zwar sogar optimistischer als bisher, senkte aber siene Schätzungen für 2020 und 2021./ag/mis

ISIN DE0005810055

AXC0182 2019-10-21/14:32