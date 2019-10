Die NordLB hat das Kursziel für Wirecard anlässlich neuer Anschuldigungen der "Financial Times" von 195 auf 145 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wenn sich auch dieses mal die Vorwürfe gegen den Zahlungsabwickler als haltlos erweisen sollten, wären damit alle Zweifel ausgeräumt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis dahin dürften allerdings latente Zweifel das Kurspotenzial bremsen, begründete er sein neues Ziel./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 12:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / 12:24 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-10-21/14:48

ISIN: DE0007472060