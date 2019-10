TOM TAILOR Holding SE: Dr. Gernot Lenz wird neuer Vorstandsvorsitzender DGAP-Ad-hoc: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Personalie TOM TAILOR Holding SE: Dr. Gernot Lenz wird neuer Vorstandsvorsitzender 21.10.2019 / 14:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- TOM TAILOR Holding SE: Dr. Gernot Lenz wird neuer Vorstandsvorsitzender Hamburg, 21. Oktober 2019. Dr. Gernot Lenz übernimmt zum 1. November 2019 das Amt des Vorstandsvorsitzenden (CEO) der TOM TAILOR Holding SE (ISIN: DE000A0STST2) von Dr. Heiko Schäfer. Dr. Lenz war zuletzt CEO bei der s.Oliver Group. Davor hatte er die Rolle des Chief Operating Officer Tommy Hilfiger Global und PVH Europe in Amsterdam inne und war hier unter anderem für die digitale Transformation sowie für die operative Leitung des europäischen E-commerce Geschäfts der Marken Tommy Hilfiger und Calvin Klein verantwortlich. Zuvor arbeitete Dr. Lenz als Strategieberater bei Bain & Company. Der bisherige Vorstandsvorsitzende (CEO) Dr. Heiko Schäfer wird sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 31. Oktober 2019 niederlegen. Dr. Schäfer gehörte dem Vorstand seit Dezember 2015 an (zunächst als COO) und wurde im September 2016 zum CEO berufen. Investorenkontakt Viona Brandt Head of Investor Relations TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: viona.brandt@tom-tailor.com Medienkontakt Harriet Weiler Head of Corporate Communications TOM TAILOR Group Telefon: +49 (0) 40 58956-168 E-Mail: harriet.weiler@tom-tailor.com --------------------------------------------------------------------------- 21.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 199 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 893441 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 893441 21.10.2019 CET/CEST ISIN DE000A0STST2 AXC0187 2019-10-21/14:54