APEIRON präsentiert präklinische Daten auf dem AACR-NCI-EORTC Kongress 2019

Wien, Österreich, 21. Oktober 2019. APEIRON Biologics AG, ein Biotechnologieunternehmen, das bahnbrechende Krebs-Immuntherapien entwickelt und bereits ein zugelassenes Produkt auf dem Markt hat, gab heute bekannt, dass es präklinische Daten zu seinem klinischen Produktkandidaten APN401 auf der internationalen AACR-NCI-EORTC Konferenz "Molecular Targets and Cancer Therapeutics" in Boston, MA, USA, präsentieren wird.

Poster: C048 - Novel master checkpoint Cbl-b siRNA-based adoptive cellular therapy: Superior anti-tumor efficacy in a syngeneic murine hepatocellular carcinoma Hepa 1-6 model following APN401 monotherapy and synergistic effects with anti-PD1

Anderson Gaweco 1, Kathrin Thell 1, Maria Urban 1, Julia Harrauer 1, Isabella Haslinger 1, Alexander Dohnal 1, Guenther Lametschwandtner 1, Karin Drobits 1, Romana Gugenberger 1, Hannes Muehleisen 1, Josef Penninger 2, Carlos Becerra 3, Vincent Chung4, Anthony El-Khoueiry 5

1Apeiron Biologics; 2University of British Columbia; 3Baylor University Medical Center; 4City of Hope; 5USC Norris Comprehensive Cancer Center

Datum: Dienstag, 29. Oktober 2019
Uhrzeit: Poster Session C, 12:30 - 14:00
Raum: Halle D auf Level 2

Über APEIRON Biologics AG

APEIRON Biologics AG ist ein europäisches privates Biotechnologie-Unternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Immuntherapien für Krebserkrankungen spezialisiert. Im Mai 2017 erhielt APEIRON die Marktzulassung in der EU für (APN311 (Dinutuximab beta, Qarziba(R)) zur Behandlung von pädiatrischen Patienten mit Neuroblastom und lizensierte die weltweiten Rechte für dieses Produkt exklusiv an EUSA Pharma Ltd. APEIRON nutzt seinen proprietären Mechanismus zur Master Checkpoint-Blockade, um den natürlichen Abwehrmechanismen des menschlichen Körpers die Möglichkeit zu geben, den Tumor zu bekämpfen. Das führende klinische Programm APN401 von APEIRON ist eine "first-in-class" autologe Zelltherapie zur Stärkung der Immunreaktivität über einen intra -zellulären Master-Checkpoint, Cbl-b. Die Projekte und Technologien von APEIRON basieren auf einem starken Patentportfolio. Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen und akademischen Institutionen unterstreichen die Entwicklungskompetenz von APEIRON.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

APEIRON Biologics AG
Elis Karner, Investor and Public Relations
Email: investors@apeiron-biologics.com
www.apeiron-biologics.com

Media and Investor Relations
MC Services AG
Raimund Gabriel
T +49 89 210 228 0
Email: apeiron@mc-services.eu