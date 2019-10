Frankfurt a.M. (www.fondscheck.de) - Der offene Immobilien-Publikumsfonds FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND (ISIN DE000A12BSB8/ WKN A12BSB) setzt Expansionskurs weiter fort, so die INDUSTRIA WOHNEN GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In diesem Jahr wurden bereits Ankäufe in Höhe von rund 300 Mio. Euro getätigt. INDUSTRIA WOHNEN, die als Asset Manager für den Fonds verantwortlich zeichnet, prüft aktuell weitere Ankäufe. Der Fonds wurde daher für die Aufnahme neuer Anlegergelder geöffnet und bewegt sich nun in Richtung 1 Mrd. Euro. Über den aktuellen "Cash-Call" sollen 50 Mio. bis 100 Mio. Euro aufgenommen werden. ...

