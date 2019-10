=== 03:00 CH/Logitech International SA, Ergebnis 2Q, Romanel-sur-Morges *** 06:45 CH/UBS AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Software AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 3Q, Basel 07:25 AT/AMS AG, Ergebnis 3Q, Schloss Premstätten *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Interim Management Statement 3Q, Windsor *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe 10:30 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz mit Produktionsvorstand Tostmann zur "Golf 8"-Produktion 11:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Hauptverhandlung im Revisionsverfahren zum Freispruch der Ex-Deutsche-Bank- Chefs Fitschen, Ackermann und Breuer vom Vorwurf des versuchten Prozessbetrugs im Fall Kirch, Karlsruhe *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 2Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 2Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 GB/Parlament, Sitzung zum Brexit-Prozess, London *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 1Q, Cincinnati *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 3Q, Hartford *** 13:00 DE/Berliner Senat, Abstimmung und anschließend PK zum Mietendeckel 13:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q, Atlanta *** 14:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q, Oak Brook *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser September PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 17:45 FR/Carrefour SA, Umsatz 3Q, Paris 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 3Q, Dallas 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Abschluss Reise nach Kroatien, Montenegro und Serbien (seit 20.10.) - RU/Treffen von Russlands Präsident Putin mit dem türkischen Staatschef Erdogan, Sotschi - Börsenfeiertag Japan ===

