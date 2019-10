US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Händler nannten die freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten als Grund. In den USA werden die Börsen ebenfalls freundlich erwartet.

Positive Impulse kamen zum einen vom US-chinesischen Handelsstreit. Am Wochenende hatte der chinesische Chefunterhändler Liu He von Fortschritten gesprochen. Er bezog sich auf die Gespräche zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt, mit denen sie ihren Handelsdisput beilegen wollen.

Daneben herrscht an den Märkten Zuversicht mit Blick auf den Brexit vor. Nachdem die entsprechende Abstimmung im britischen Parlament am Wochenende verschoben worden war, wird mit einer zeitnahen Verabschiedung der Einigung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union gerechnet. An den Märkten wurde spekuliert, die britische Regierung habe bereits eine Mehrheit im Parlament auf ihre Seite gebracht.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkt auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,59 Prozent. Fünfjährige Papiere verloren 2/32 Punkte auf 99 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,58 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen fielen um 8/32 Punkte auf 98 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben 24/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,28 Prozent./bgf/jkr/he

