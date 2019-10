Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise SAP wieder. Die Aktie des Softwareherstellers profitiert heute von einem Vertriebsdeal mit Microsoft. Bei den Verkäufen steht Wirecard auf dem ersten Platz. Der Zahlungsabwicklung hat die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG beauftragt die Vorwürfe der "Financial Times" unabhängig zu prüfen. KPMG erhält uneingeschränkten Zugang zu allen Informationen auf allen Konzernebenen von Wirecard.