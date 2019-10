Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat das Kursziel für British American Tobacco (BAT) vor Zahlen der europäischen Konsumgüterhersteller von 2600 auf 2400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Tabakkonzern lege allerdings keinen Quartalsbericht vor, sondern habe am 11. Dezember lediglich Informationen zum aktuellen Geschäftsverlauf (trading statement) angekündigt, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund negativer Währungseffekte senkte er seine Gewinnschätzungen (EPS) für 2019 und 2020./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 12:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-10-21/15:46

ISIN: GB0002875804