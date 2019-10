Vaduz (ots) - Regierungschef Adrian Hasler hat am Montag, 21. Oktober 2019 Bundesrat Ueli Maurer, Bundespräsident und Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartementes, in Bern zu einem Arbeitsbesuch getroffen. Die Minister sprachen über internationale und bilaterale Steuerthemen, Kryptowährungen und Blockchainregulierung.



Adrian Hasler und Ueli Maurer nutzten das Treffen, um sich über aktuelle Entwicklungen im Finanz- und Steuerbereich zu unterhalten. Sie tauschten sich über die aktuellen Vorschläge der OECD zur Besteuerung digitaler Geschäftsmodelle aus. Vor allem kleinere exportorientierte Länder wie Liechtenstein und die Schweiz mit wettbewerbsfähigen Steuersystemen sind von den Vorschlägen betroffen, da die Vorschläge der OECD weit über eine eigentliche Digitalsteuer hinausgehen und die Besteuerung internationaler Konzerne neu regelt. Weiters sprachen die beiden Finanzminister über bilaterale Steuerthemen im Zusammenhang mit der Anwendung des Doppelbesteuerungsabkommens. Die aktuellen Entwicklung zum Umgang mit Kryptowährungen sowie die jeweiligen Ansätze und Erfahrungen zur Regulierung blockchainbasierter Geschäftsmodelle waren ebenfalls Gegenstand der Gespräche. Regierungschef Hasler legte den liechtensteinischen Ansatz zur Regulierung der Token-Ökonomie dar und strich die gute und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Schweiz in diesem Gebiet hervor.



Am anschliessenden Mittagessen nahm auch der Beauftragte für Cybersicherheit des Bundes, Florian Schütz, teil. Er informierte über die Cyber-Strategie des Bundes und legte die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Verwaltung und Wirtschaft in Cyber-Fragen dar. Bundesrat Mauer regte diesbezüglich einen vertieften Austausch zwischen der Schweiz und Liechtenstein an.



