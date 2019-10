Die Marktreaktion auf die seitens der Führungsetage getroffenen Maßnahmen (wir berichteten) ist eindeutig: Wirecard-Aktien (WKN: 747206) legen am Montag um +6,94% auf 119,40 Euro zu und sind damit einsame Spitze in einem freundlichen DAX, der um +1,13% auf 12.776 Punkte nach oben klettert. Zu den von Vorstand und Aufsichtsrat der Wirecard AG implementierten Maßnahmen gehört ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis 200 Millionen Euro sowie eine unabhängige Prüfung des Fintech-Konzerns durch die "Top 4"-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG.

